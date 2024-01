Die Narren feiern die närrische "11"

per Mail teilen

Pünktlich um 11.11 Uhr starten die Narren im Land in die fünfte Jahreszeit. Auf dem Schillerplatz in Mainz wird das närrische Grundgesetz verlesen.

In der Landeshauptstadt trägt der Sitzungspräsident des Mainzer Narrenclubs die elf närrischen Gesetze vom Balkon des Osteiner Hofs vor. Im Anschluss spielen vor Tausenden Fastnachtern die Fastnachtsgarden auf.

Anschließend beginnt das Bühnenprogramm. Bis zum Abend sorgen prominente Fastnachter wie die Mainzer Hofsänger, Thomas Neger, Andy Ost und Oliver Mager für Stimmung. Offiziell beginnt die Fastnachtskampagne erst am 1. Januar.

Feiern auch in anderen Regionen

Aber nicht nur in Mainz sind die Narren los. Auch in den Regionen Trier, Koblenz und Rhein-Neckar sowie in Eifel, Hunsrück und Westerwald stürmen sie Rathäuser und Straßen.