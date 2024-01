So brennt das Grillfeuer richtig!

Für ein gutes Grillfeuer ohne Rauch sind geschicktes Feuermanagement und Geduld nötig. Die erste kleine Lage Kohle im Kugelgrill muss schon glühen, bevor die nächste Hand voll aufgelegt wird.

Rauch entwickelt sich meist, weil Fett oder Marinade verbrennt. Wer im Kugelgrill das herabtropfende Fett in einer mit wassergefüllten Schale auffängt, vermeidet die Rauchentwicklung. Mit dieser Methode grillt man mit Holzkohle fast rauchfrei.

Qualitätskohle und gute Anzünder

Für ein gutes Grillergebnis kommt es auch auf die richtige Kohle an. Empfehlenswert ist Holzkohle, die der DIN-Norm für Grill-Holzkohle entspricht (EN 1860/2) und außerdem ein Zertifikat DIN CERTCO aufweist. Hinweise wie "nach DIN geprüft" allein sind keine Gewähr für gute Kohle.

Holzkohle, die der DIN-Norm entspricht, hat einen hohen Kohlenstoffgehalt. Deshalb lässt sich das Feuer gut starten. Außerdem enthält sie wenig Asche und keine anderen unerwünschten Stoffe. Sie ist auch nicht zu nass und hat daher insgesamt ein gutes Glühverhalten.

Außerdem ist das richtige Anzünden von Bedeutung. Verwenden Sie nur DIN-geprüfte Anzünder (EN 1860/3) mit Zertifikat DIN CERTCO! Ungeprüfte sind zu gefährlich!

Wichtig ist, dass beim Anzünden nicht zu viel Holzkohle auf dem Grill liegt. Sonst kommt das Feuer nur schwer in Gang. Falsch ist, sofort den ganzen Grill mit Holzkohle zu füllen. Selbst mit einer Anzündhilfe muss man lange auf Glut warten, da es an Sauerstoff mangelt.

Grillfeuer richtig anfachen

Zum richtigen Zünden werden einige Anzünder in die Mitte des Grills gelegt und zwei bis drei Hände voll Grillkohle pyramidenartig aufgeschüttet. Dies zündet man an und wartet, bis sich ein Glutnest gebildet hat. Das verteilt man am Boden und gibt weitere ein bis zwei Hände Kohle dazu. Damit erzielt man schnell eine gute Glut zum Grillen und benötigt weder Fön noch Blasebalg.

Der Kohlenachschub wird in der Mitte nachgelegt, dann kann man notfalls dort noch mit einem Anzünder nachhelfen. Außerdem glüht es von außen nach innen durch. So erzielt man schnell ein optimales Glutbett, in dessen Mitte man die Aluschale mit Wasser platzieren kann. Arbeiten Sie am Grill immer mit Handschuhen!

Nie zu früh bruzzeln!

Grillfertig ist die Kohle erst, wenn sie von einer weißen Ascheschicht überzogen ist. Bei den meisten Anzündern ist es nach etwa 45 Minuten soweit. Dann ist die Temperatur optimal und der Anzünder vollständig verbrannt. Das ist wichtig, damit das Fleisch nicht nach Grillanzünder schmeckt.