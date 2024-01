per Mail teilen

Der Donnersberg ist mit 687 Meter der höchste Berg der Pfalz.

Viele Museen

Es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge zwischen "Zeit und Raum", bei denen man Spuren der Vergangenheit entdecken kann, etwa im Museum für Zeit, dem Pfälzischen Turmuhrenmuseum in Rockenhausen, im Römermuseum Haus Isenburg in Eisenberg oder in der Klosterruine Rosenthal.

Besichtigungen, Wandern oder eine Tour zum Eiswoog - für jeden ist etwas dabei. Rund um den Donnersberg sind außer Eisenberg auch Obermoschel und Kirchheimbolanden beliebte Ausflugsziele.

Modell einer keltischen Siedlung

In Steinbach, nur wenige Kilometer von Kirchheimbolanden entfernt, wurde im Frühjahr 2004 des Keltendorf eröffnet. Bei der Anlage handelt es sich um das Modell einer keltischen Siedlung aus der 2. Hälfte des 1. Jh. v. Chr. Hier dürfen die Besucher auch selbst "Hand anlegen", das heißt Informationen zur Geschichte gehören ebenso zur Führung, wie das Erlernen keltischer Handwerkstechniken.

Naturschönheiten haben das ganze Jahr Saison. Per Fahrrad, mit Wanderstiefeln oder aus der Luft lassen sie sich erkunden. Der Donnersberg wird ganzjährig zum Drachen- und Gleitschirmfliegen genutzt.