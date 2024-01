per Mail teilen

Europas steilster Weinberg, der Bremmer Calmont, liegt an der Mosel. Auf dem anspruchsvollen Klettersteig können geübte Wanderer nach Herzenslust fast wie in den Alpen klettern, vorausgesetzt sie sind schwindelfrei und fit. Besonders schwierige Passagen in dem steilen Felsmassiv sind mit Leitern und Handläufen gesichert.

Für Geübte und Anfänger

Wanderer werden auf der anstrengenden Tour durch tolle Ausblicke auf die Mosel belohnt. Weniger Geübte können auf dem etwas längeren Calmont-Höhenweg wandern. Vom Gipfelkreuz des 378 Meter hohen Berges bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die Bremmer Moselschleife.

Die Lage Bremmer Calmont ist mit 55 bis 70 Grad Neigungswinkel eine der steilsten Weinlagen der Welt und eine berühmte dazu. In dem steilen Hang kleben die Weinberge wie Schwalbennester. Die Arbeit der Winzer ist anspruchsvoll, durch die Handarbeit sind die Erntemengen gering.