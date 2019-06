Die Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind dazu verpflichtet, bei der Sanierung von kommunalen Straßen Ausbaubeiträge zu erheben. Die Summen sind zum Teil horrend. Die Diskussion und die Kritik an den Beiträgen wird immer lauter und ist auch in der Politik angekommen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hält bislang weiter an der Gesetzesregelung fest. Nur eine Gesetzesänderung - so die Sicht der Kritiker - könnte den Betroffenen grundlegend helfen.