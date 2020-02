per Mail teilen

Wie der Weihnachtsbaum zu Weihnachten, gehören Rosen und Herzen zum 14. Februar, dem Valentinstag. Das freut Floristen und den Einzelhandel. Und natürlich alle Verliebten.

In den Innenstädten hat er sich seit Tagen angekündigt. Mit Rosen und Herzen in allen Formen: der Valentinstag.

Daher kommt der Brauch

Historisch ist nicht geklärt, wer sich hinter der Person des Valentin verbirgt. Es vermischen sich unterschiedliche Legenden. Aus heutiger Sicht nachvollziehbar scheint, dass man ihn als den Patron der Liebenden auszeichnet, weil er sich für die christlichen Paare eingesetzt haben soll.

Im dritten Jahrhundert hat er sich über römische Gesetze hinweggesetzt, als er solche Paare traute. Dafür wurde er hingerichtet. Am 14.2., heißt es.

So kam der Valentinstag nach Deutschland

Eigentlich hatte der 14. Februar keinen guten Ruf. Der Tag galt als Schicksalstag. Vieh, das an diesem Tag geworfen wurde, durfte nicht zur Zucht verwendet werden.

Die Bedeutung des Tages veränderte sich in den 50er Jahren. Amerikanische Soldaten brachten den Brauch mit nach Deutschland. In dem sie am Valentinstag Blumen verteilten.

Der Einzelhandel nutzt die Gelegenheit. Er macht kräftig Werbung - und Kasse.

Bis der Valentinstag sich unter den Verliebten durchsetzte, dauerte es aber noch ein Weilchen.

So werden am Valentinstag Geschäfte gemacht

Am 14. Februar geben die Deutschen im Schnitt 41 Euro pro Kopf aus aus. Neben Pralinen werden am liebsten rote Rosen verschenkt.

Ein großer Teil der Blumen kommt aus Kenia. Letztes Jahr wurden in den ersten beiden Februarwochen insgesamt mehr als 28 Millionen Blumen nach Deutschland importiert.

Im niederländischen Aalsmeer liegt der Hauptumschlagplatz für Blumen weltweit. Dort werden die Rosen von Händlern ersteigert. Der Preis für Rosen schnellt kurz vor Valentinstag in die Höhe: Statt 80 Cent kostet eine Rose bis zu drei Euro. Und den hohen Preis zahlt dann auch der Kunde im Blumenladen.

Sophia Kern, Floristin, widerspricht der Einschätzung, der Valentinstag, sei der umsatzstärkste Tag für ihre Branche

Der Umsatz am Valentinstag sei nicht vergleichbar mit dem an Weihnachten oder den Adventssonntagen.

Das bedeutet Valentinstag für Verliebte

Jochen Wahl, Psychologe, meint, dass der Valentinstag eine Erinnerung oder Aufforderung sein kann, nach der Beziehung zu schauen. Zu fragen, was prägt uns, was ist uns wertvoll. Es ist nicht damit getan, dass man Blumen mitbringt. Wichtig ist, dass man sich dem anderen zuwendet und zu verstehen versucht.

Fazit