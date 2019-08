Die Ausrufung des Klimanotstandes ist in erster Linie ein Appell. Er soll zeigen, dass eine Stadt den Klimaschutz zur obersten Priorität erklärt. Was jede einzelne Kommune daraus macht, ist ihr selbst überlassen. In Landau sind konkrete Maßnahmen geplant. Bundesweit oder global gesehen mag es nur ein kleiner Beitrag sein. Aber es hat Vorbildfunktion und kann damit auch ein Musterbeispiel sein, das für anderen Kommunen wegweisend sein kann. Landau will den Klimanotstand ausrufen, damit es gar nicht erst zur Klimakatastrophe kommt.