Das sichere Fahrrad braucht Licht, Reflektoren und Bremsen und fährt auf dem Radweg. Damit ist es aber noch nicht getan, um verkehrssicher mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Lichter am Fahrrad häufigster Mängel

Mangelhafte oder fehlende Lichter am Fahrrad waren der häufigste Verstoß bei der "Fahrradkontrollwoche" in Ludwigshafen. Bei etwa einem Viertel der rund 1.000 kontrollierten Fahrradfahrer konnten Mängel oder falsches Verhalten festgestellt werden.

Eine Fahrradbeleuchtung ist gerade in den dunklen Abend- und Morgenstunden wichtig. SWR

Handy auf dem Fahrrad verboten

Ein häufiger Fehler ist das Telefonieren beim Fahrradfahren. Denn wie beim Autofahren auch ist Telefonieren während des Fahrradfahrens verboten. Die Polizei rät hier: Wer angerufen wird, soll einfach kurz anhalten und absteigen, erst nach dem Telefonat sollte weitergefahren werden. Ähnlich ist das beim Musikhören während der Fahrt: Wer Kopfhörer trägt, sollte einen der beiden Ohrstöpsel immer draußen lassen.

Regeln für den Fahrradweg

Wichtig ist auch, darauf zu achten, wo man fährt. Nur Kinder bis sieben Jahre dürfen auf dem Gehweg fahren. In Fußgängerzonen ist Fahrradfahren verboten. Sollte kein Radweg vorhanden sein, müssen Fahrradfahrer auf der Straße fahren. Doch wenn ein Radweg da ist, ist man auch verpflichtet, ihn zu benutzen.

Achtung: Auch Radwege haben - wie die Straße - eine vorgeschriebene Fahrtrichtung. Radwege sind meist gekennzeichnet oder beschildert, in welche Richtung sie befahren werden dürfen. Falsch fahren kostet mindestens 20 Euro.

Was ein verkehrssicheres Fahrrad braucht

Ein verkehrssicheres Fahrrad hat jeweils vorne und hinten ein Licht, sowie Rückstrahler vorne und hinten. An den Seiten in den Rädern müssen ebenfalls Reflektoren angebracht werden, sogenannte Katzenaugen. Anstelle von Katzenaugen sind auch reflektierende Streifen im Fahrradmantel erlaubt. Die Beleuchtung muss von einem Dynamo gespeist werden. Erlaubt sind aber auch Stecklichter, die bei Tag zumindest mitgeführt werden müssen.

Außerdem braucht ein verkehrssicheres Fahrrad zwei Bremsen. Die Bremsen müssen unabhängig von einander funktionieren, eine für vorne und eine für hinten.

Ein verkehrssicheres Fahrrad benötigt zudem eine Fahrradklingel, die am Lenkrad oder in greifbarer Nähe für den Fahrradfahrer ist. Andere Klingeln wie zum Beispiel Radlaufklingeln mit Dauerton sind verboten.

Die Fahrradklingel muss am Lenkrad oder in greifbarer Nähe für den Fahrradfahrer befestigt sein. SWR

Laut Gesetz gibt es keine Helmpflicht. Aber die Beamten von der Polizei legen jedem Fahrradfahrer ans Herz, einen zu tragen.

Sonderfall auf Fahrradwegen: E-Scooter sind erlaubt

E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge. Jeder ab vierzehn darf sie ohne Führerschein fahren. Eigentlich gehören sie auf die Straße, doch Radwege dürfen dank Sonderregelung befahren werden. Auch E-Scooter brauchen zwei voneinander unabhängig funktionierende Bremsen, Licht vorne und hinten und eine Geschwindigkeitsanzeige. Vorsicht bei Fahren mit Alkohol. Bei E-Scootern gelten die gleichen Promille-Grenzen wie beim Auto.

Fazit