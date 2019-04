Fast Fashion, die schnelle Mode, lässt den Altkleiderberg in Deutschland immer schneller wachsen. Mehrmals im Jahr bringen Textilhersteller neue Modekollektionen heraus und es gibt immer mehr preiswerte Kleidung. Doch zu welchem Preis?

Warum werden Altkleider zum Entsorgungsproblem?

Im Schnitt erwirbt jeder Deutsche 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Aus dem Schrank werden deshalb auch Kleider aussortiert, die kaum getragen sind. Oder aber preiswerte Kleidung, die von schlechter Qualität und deswegen schon nach kurzer Zeit verschlissen ist.

Was passiert mit Altkleidern, die im Container landen?

Wohltätige Einrichtungen sammeln für ihre Kleiderkammern oder sie verkaufen die übrigen Textilien an Sortierbetriebe und stecken diese Erlöse in ihre sozialen Arbeit. In den Sortierbetrieben landen auch die Altkleider aus den Containern kommerzieller Aufsteller. Dort wird dann in mehr als 200 Kategorien sortiert: je nach Art des Kleidungsstücks, des Materials und seines Zustands. Von den Sortierbetrieben aus wird ein Teil der Altkleider dann weiterverkauft, in deutsche Second Hand Läden, aber nur zu einem geringen Teil. Etwa 60 Prozent gehen ins Ausland, nach Afrika oder Osteuropa.

Allerdings wandert nur die Hälfte der abgegebenen Kleidung nach Schätzung von Verwertern zurück in den Kleiderkreislauf. Der Rest wird zu Putzlappen zerschnitten oder geschreddert, beispielsweise für Dämmmaterial in der Automobilindustrie.

Welche nachhaltigen Möglichkeiten gibt es für das Altkleiderrecycling?

In der Textilforschung hat man sich des Problems mit den Altkleidermassen bereits angenommen. Allerdings ist es schwierig, die Textilien zu recyceln für neue Kleiderstoffe. Viele Textilien bestehen aus Mischungen, also natürliche und künstliche Fasern, die miteinander verwoben sind.

Wer kreativ ist, kann alten Kleidern mit Upcycling neues Leben einhauchen.

Diese Tasche ist zum Beispiel aus alten Kleidern hergestellt worden.

Wie kann man dazu beitragen, das Kleiderproblem zu entschärfen?

Um die Problematik mit den Altkleidern zu entschärfen, könnte man einfach über sein Kaufverhalten nachdenken, sagen Umweltorganisationen wie Greenpeace. Braucht man wirklich so oft und so viel neue Kleidung? Ratgeber-Broschüren erklären, an welchen Siegeln oder Labels auf Kleidung man erkennt, dass sie unter fairen Bedingungen und aus biologisch gewonnen Fasern hergestellt sind.

Eine weitere Möglichkeit, der Fast Fashion entgegenzutreten, sind Tauschpartys. Privat, von Umweltorganisationen oder öffentlichen Einrichtungen organisiert bringen Teilnehmer gut erhaltene Kleidung mit und suchen sich dafür ebenso gute Kleidung von anderen aus. Auch im Internet gibt es solche Tauschbörsen meist kostenlos.

