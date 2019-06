Hans-Günter Weeß

Ich trainiere Menschen, ihre eigene Schlaftablette zu werden", sagt Dr. Hans-Günter Weeß, der Leiter des Schlafzentrums Klingenmünster bei Landau und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Denn jeder vierte Deutsche leidet unter Schlafstörungen. Was sind die häufigsten Ursachen? Können Menschen mit Schichtdienst etwas für gesunden Schlaf tun? Und finden sich Schlafstörungen in allen Altersgruppen? Das Schlafzentrum Klingenmünster ist eine von nur zwei Einrichtungen in Deutschland, die auch ein stationäres Therapieangebot für schwere Schlafstörungen bieten.