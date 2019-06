"Wenn ich ein Fahrzeug von einer Privatperson kaufe, dann hab ich normalerweise keinerlei Gewährleistungsrechte. Insofern ist es besonders wichtig, dass ich mir das Fahrzeug dann sorgfältig angeschaut habe und dass ich alles, was ich abfrage und alles, was ich mit dem Verkäufer besprochen habe, zu Mängeln, zu Vorschäden und so weiter, dass ich dass dann auch in den Kaufvertrag reinschreibe."

Julia Gerhards, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz