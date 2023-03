75 Jahre Lotto in Rheinland-Pfalz

16,5 Milliarden Euro. So viel Geld wurde in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 75 Jahren für Lotto ausgegeben. Eine stolze Summe, von der nicht zuletzt auch das Land profitiert.

So manch einer hatte in den sieben Jahrzehnten Grund, zu jubeln. Bei den meisten aber - und ja, auch das gehört zur Glücksspiel-Wahrheit dazu - wurden die Hoffnungen auf den lebensverändernden Millionengewinn enttäuscht. Freuen über so viel Mut zum Spiel kann sich hingegen das Land Rheinland-Pfalz, denn die Einnahmen gehen zu großen Teilen in die Sport- und Kulturförderung des Landes. 5 Fakten zu Lotto in Rheinland-Pfalz: 16,5 Milliarden Euro haben die Rheinland-Pfälzer in 75 Jahren in dieses Glücksspiel investiert. Die Hälfte aller Spieler entscheidet sich für die Lottozahlen 6 aus 49. 501 Rheinland-Pfälzer hatten bislang sechs Richtige. Der Höchstgewinn aus dem Eurojackpot lag bei gut 63 Millionen und ging 2019 in die Pfalz. 6 Milliarden flossen seit Gründung an das Land Rheinland-Pfalz, die damit den Sport, die Kultur und Umweltinitiativen fördert. Gegründet wurde die heutige Lottogesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz 1948 übrigens unter dem Namen "Toto-Sportwetten". Mit den erhofften Einnahmen wollten die damaligen Gründunsmitglieder, die Sportbünde Rheinhessen, Rheinland und Pfalz, die im Krieg zerstörten rheinland-pfälzischen Sportstätten wieder aufbauen. 1955 kamen dann die Lottozahlen dazu.