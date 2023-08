Gurkenspätzle aus Heilbronn

per Mail teilen

Portionen: 4

Für den Teig:

350 g Mehl (Spätzlemehl)

6 Eier

2 EL Sprudelwasser

etwas Salz

Mehl, Eier, Salz zu einem glatten Teig vermengen. Bei Bedarf noch Sprudelwasser hinzufügen bis der Teig festreißend vom Löffel fällt. Den Teig anschließend für etwa 15 Minuten ruhen lassen.

In einem großen Topf Salzwasser aufstellen und den Teig durch eine Spätzlepresse in das kochende Wasser hineinpressen. Kurz garen und dann die Spätzle in eiskaltem Wasser abschrecken (somit wird der Garprozess unterbrochen und die Spätzle werden nicht matschig). Zur Seite stellen.

Sonstige Zutaten:

8x ca. 0,5mm dicke Speckscheiben (durchwachsener Speck)

1 mittelgroße Zwiebel

2 kleine Salatgurken (oder eine große)

2 Becher saure Sahne

1/2 EL Mehl

Salz, Pfeffer

Speck in feine Streifen schneiden, die Zwiebeln klein würfeln und die Salatgurke ungeschält in feine Stifte raspeln.

In einer beschichteten hohen Pfanne den Speck auslassen und die Zwiebelwürfel mit andünsten. Ggf. 1 Esslöffel Sonnenblumenöl zum Anbraten dazugeben.

Nun ca. ½ EL Mehl darübergeben und gut mischen.

Saure Sahne dazugeben und nur leicht köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Gurkenstifte ebenfalls untermischen, zum Schluss erst die Spätzle. Die Gurken dürfen ruhig noch einen gewissen Biss haben.

Das ganze nochmals abschmecken und heiß servieren. Hierzu passt ein Riesling trocken oder Blanc de Noirs hervorragend.

