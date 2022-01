Es sind alles gebrauchte Gegenstände, die in der "Fundgrube" in Fischbach wieder verkauft werden. Mit dem Erlös helfen die ehrenamtlichen Mitarbeiter Menschen, die finanziell in Not geraten sind.

Kontaktdaten

Fundgrube "Hand in Hand" e.V.

Hauptstr. 48

66996 Fischbach



Öffnungszeiten:

Dienstag, 15 - 17 Uhr

Donnerstag 9.30 -11.30 Uhr

und nach Vereinbarung