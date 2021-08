Eine afghanische Familie aus Saarburg macht sich angesichts der aktuellen Lage große Sorgen um ihre Angehörigen in der Nähe von Kabul.

Hamid Rahmani hatte in Afghanistan als Fahrer für die NATO gearbeitet. Deshalb wurden er und seine Familie bedroht, so dass sie sich dazu entschieden, 2015 Afghanistan zu verlassen. So kamen sie nach Saarburg. Doch sie haben immer noch Angehörige in Afghanistan, um die sie sich aktuell sehr sorgen wie um Hamid Rahmanis Bruder, der auch für die NATO tätig war.