Französischer Corona-Flüchtling heuert bei Winzer an

Jacques Rapacki ist wegen der Ausgangssperre in Frankreich im März in die Pfalz geflüchtet. Nach zweiwöchiger Wanderschaft durch den Pfälzerwald ist der 25-jährige Literaturwissenschaftler bei Winzer Wolfgang Bender in Bissersheim bei Grünstadt gelandet.