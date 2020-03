Wir freuen uns auf Ihr Video im Querformat über Ihren Tag in der Corona-Krise. Wie erleben Sie momentan die Zeit zu Hause? Wie bekommen Sie Home-Office und Familie unter einen Hut? Was tun Sie gegen den Lagerkoller oder gegen das Alleinsein? Wie bleiben Sie bei guter Laune? Wie halten Sie sich fit? Oder gibt es einen Song, der Ihnen hilft? Spielen Sie ihn für uns!

Beispiele aus unserer Redaktion

Dauer 0:47 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Schicken Sie ein Video aus Ihrem Alltag in Corona-Zeiten Sind Sie auch Zuhause wegen Corona? Allein oder mit Familie? Zeigen Sie's uns! Schicken Sie uns ein Video aus Ihrem Alltag. Wie's geht steht hier. Video herunterladen (1,8 MB | MP4)

So kommt Ihr Video zu uns

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten in unser Kontaktformular ein, damit wir mit Ihnen in Verbindung treten können. Beschreiben Sie im Feld "Ihre Nachricht" kurz, was in Ihrem Video zu sehen ist. Dann melden wir uns bei Ihnen und sagen Ihnen, wie Ihr Video zu uns kommen kann. Wichtig: Das Video sollte im Querformat sein.