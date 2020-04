Enkel grüßen Großeltern, Großeltern Enkel, Kinder ihre Eltern, Menschen in Fernbeziehungen, Freunde untereinander: Alle, die von der Kontaktsperre und den Corona-Sicherheitsvorkehrungen betroffen sind, können mit der Landesschau Rheinland-Pfalz zeigen, dass sie an seine Lieben denken. Sie drehen ein Handyvideo und grüßen damit ihr Lieben in der Landesschau. Wir zeigen eine Auswahl der eingegangen Filme in der Sendung.

Erzählen Sie uns, wen Sie besonders vermissen

Stellen Sie Ihre Botschaft und den Grund, warum Sie ihn oder sie vermissen, in den Mittelpunkt:



Ich denke viel an dich und vermisse deinen weltbesten Apfelkuchen!

Wir vermissen euch und freuen uns jetzt schon wieder auf einen gemeinsamen Spieleabend mit euch.

Wir grüßen euch ganz doll und machen nächstes Mal wieder was Schönes zusammen am Computer.

Es zählt die kleine, einfache, kurze Geschichte. Wir sind sicher, Ihnen allen fallen bestimmt viele Gründe ein. Sie dürfen auch gerne die Namen ihrer Lieben nennen und den Ort, wo Sie oder Ihre Eltern und Großeltern leben.

So gelingen schöne Grußvideos mit Ihrem Handy

Wichtige Hinweise zur Video-Aufnahme mit dem Handy:

Bitte im Querformat drehen, also das Mobiltelefon horizontal halten.

Bitte möglichst nah drehen, also einen Porträtausschnitt wählen.

Bitte die Kamera ruhig halten, also beim Reden nicht laufen oder schwenken.

Bitte für eine ausgewogene Beleuchtung sorgen, also lieber das Licht von vorn auf die gefilmte Person als von oben oder zu stark von der Seite, und auf keinen Fall Gegenlicht hinter der gefilmten Person.

Bitte für ein möglichst ruhiges Umfeld sorgen, also ohne andere Musik- und Geräuschquellen.