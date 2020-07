Ursache für das Feuer in der Lagerhalle eines Reitclubs in Neustadt war Brandstiftung. Das hat am Nachmittag die Polizei mitgeteilt. Nach Polizeiangaben haben ein Brandmittelspürhund und danach ein Gutachter den Brandort heute zweieinhalb Stunden untersucht. Brandbeschleuniger seien zwar keine gefunden worden, dennoch gehe der Gutachter von Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt scheide aus, ebenso die Selbstentzündung von Streu- und Futtermitteln. Weitere Angaben will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. In der Nacht auf Montag war das Feuer in der Lagerhalle des Reitclubs am Ortsrand von Neustadt ausgebrochen. Bei der Rettung der Pferde hatten eine Polizistin und zwei Clubmitglieder leichte Verletzungen erlitten. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von 100.000 Euro aus. Der Vorstand des Reitclubs befürchtet allerdings nach eigenen Angaben einen weit höheren Schaden. mehr...