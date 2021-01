per Mail teilen

Pirmasens ist ganz weit vorne: Hier geht am 5. Januar das erste von 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz an den Start. Als erstes lassen sich sechzig Mitarbeiter von Rettungsdiensten pieksen.

Terminanmeldung für die Corona-Impfung Rheinland-Pfalz