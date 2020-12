Stressfreier für die Kunden – Arbeiten am Limit für die Paketboten. So schlimm wie in diesen Wochen war es noch nie, erzählt Detlef Engel. An einem Spitzentag hat er 260 Pakete, die er aber nicht alle ausliefern kann. Er sagt: "Irgendwann ist sein Akku auch mal leer." mehr...