Erst Krieg, dann Explosion: Wie Prüm zweimal unterging

Monika Rolef ist 1949 gerade neun Jahre alt, als sich ihr Leben für immer verändert. Die Menschen in Prüm in der Eifel sind mitten im Wiederaufbau nach dem Krieg als ein Munitionslager neben der Innenstadt in die Luft geht. Prüm wird dabei ein zweites Mal komplett zerstört. Am 15. Juli 2024 erinnert die Stadt an den 75. Jahrestag der Katastrophe - auch Monika Rolef erzählt an diesem Tag über ihre Erlebnisse.