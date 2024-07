Seien Sie live dabei bei "Rhein in Flammen" in Koblenz!

per Mail teilen

Erleben Sie das Abschlussfeuerwerk von "Rhein in Flammen" am Samstag, 10. August 2024, exklusiv mit der "Landesschau Rheinland-Pfalz" und Moderator Martin Seidler.

Nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer können an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich jetzt an.

Jahr für Jahr begeistert das Feuerspektakel "Rhein in Flammen" im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal hunderttausende Besucher und ist damit ein Veranstaltungshöhepunkt in Rheinland-Pfalz. Beim Abschlussfeuerwerk lassen acht Feuerwerke den nächtlichen Himmel zwischen Spay und Koblenz in fantastischen Farben erstrahlen. Den Rahmen bildet das Koblenzer Sommerfest, zu dem alljährlich tausende Besucher kommen, um dieses einzigartige Spektakel zu erleben und zu feiern. Sie können dabei sein!

Das erwartet Sie:

Fahrt mit der Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein mit Blick auf das Deutsche Eck

Exklusive Begehung des Turms: Koblenz höchster Aussichtspunkt

Besuch bei den Pyrotechnikern, die sich in den letzten Vorbereitungen befinden und Ihnen erklären, wie ein Feuerwerk dieser Größenordnung entsteht

Spannende Einblicke hinter die Kulissen der Live-Übertragung des Feuerwerks im Fernsehprogramm des SWR

Ein exklusives Treffen mit dem "Landesschau"-Moderator Martin Seidler

Zum krönenden Abschluss verfolgen Sie das spektakuläre Feuerwerk vom Pegelhaus aus.

Nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer der "Landesschau Rheinland-Pfalz" können an diesem einzigartigen Erlebnis teilnehmen. Sie werden unter allen Bewerbungen ausgelost.

Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich an! Der "Landesschau"-Erlebnistag "Rhein in Flammen" mit Martin Seidler findet am Samstag, 10. August 2024 statt. Der genaue Treff- und Zeitpunkt werden den Gewinnern von der Redaktion rechtzeitig bekannt gegeben. Während des Erlebnistages finden Bild- und Tonaufnahmen für das Fernsehprogramm des SWR und die Online-Angebote des SWR statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass das geplante Tagesprogramm umfangreich und möglicherweise für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen nicht geeignet ist.