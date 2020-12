In Neustadt an der Weinstraße haben Familien von Krankenhausangestellten bei unserer Bastelaktion #gemeinsamdaheim mitgemacht: Ihre bunten Landesschau-Häuser setzen am Klinik-Eingang ein leuchtendes Zeichen für das Verständnis, das alle in Coronazeiten aufbringen müssen, um Patienten und Pflegepersonal zu schützen.

#gemeinsamdaheim: Landesschau-Aktion bis zum 24.12.

Auch Sie können noch bis zum 24. Dezember bei unserer Aktion mitmachen und ein eigenes Landesschau-Fensterbild basteln. Laden Sie sich den Bastelbogen runter, legen Sie los und schicken Sie uns ein Foto von Ihrem fertigen Landesschau-Häuschen: