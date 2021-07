Dennis Schürmann, Bäckermeister aus St.Goar, hat in einer Bäckerei in Tokio Weihnachtsgebäck eingeführt. Nun will er japanische Backkunst am Rhein etablieren. Er hat aus Japan auch seine Ehefrau mitgebracht - eine Brasilianerin. Noch ist nicht entschieden, wo er leben wird, denn er will wissen, wie die Welt backt.