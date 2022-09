per Mail teilen

Susanne Seibt und ihr Mann Horst opfern viel Zeit und ihr ganzes Geld für ihr Altersheim für geschundene Tiere: 16 Hunde, 7 Esel, 7 Schafe, 6 Pferde und etliche Vögel dürfen ihren Lebensabend auf dem Langenberger Hof bei Pirmasens verbringen. Das Paar will an den Tieren wiedergutmachen, was ihnen Menschen angetan haben.