Eifelanerin ist nominiert zur Landwirtin des Jahres

Martina Holtmann ist als einzige Rheinland-Pfälzerin nominiert zur Landwirtin des Jahres. Ihr Konzept: ein Ziegenhof in der Vulkaneifel mit meheren Standbeinen. Von Ziegenwanderung, Käse-Workshop bis zur gläseren Käserei gibt es viel zu erleben. Die Preisverleihung ist am 12.10.2022 in Berlin.