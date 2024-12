Drei-Gänge-Menü für Obdachlose

per Mail teilen

Ein festliches Essen in der Adventszeit für Menschen ohne Wohnung: In Koblenz ist das seit 2012 Tradition. „Warmes von Herzen!“ heißt die Aktion und ist komplett über Spenden organisiert. Rund 150 Menschen waren zu Gast in den Räumen der Handwerkskammer. Spitzenkoch Jean-Luc Mundel rief die Aktion ins Leben.