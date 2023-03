Babyblues und Mutterglück: Neue Herausforderungen für die Tierretter

per Mail teilen

„Du bist jetzt ganz schön Mutti!“

Und das stimmt: Denn seit Oktober 2022 sind die beiden Tierretter Eltern.

Mit Baby Lou kommen neue Rollen und Herausforderungen auf die beiden zu. Bisher haben sich Janne und Sina die meiste Zeit um die 170 Tiere auf ihrem Erlebnishof in Gerhardsbrunn in der Pfalz gekümmert. Jetzt kommt noch ein Baby dazu und damit wahnsinnig viele neue Emotionen: Die überschäumende Liebe für das eigene Kind, aber auch damit verbundene Sorgen, Ängste und Ansprüche an sich selbst, die mit einem Kind schlagartig dazugehören.

Wichtig ist Ihnen, dass Tochter Lou mit vielen Tieren aufwächst. Und sie empfinden es als ein Geschenk, dass sie Lou ein Leben als Dorfkind, umgeben von vielen Tieren inmitten der Natur, ermöglichen können. Neben den heiß geliebten Hunden wohnen auf dem Pfälzer Hof auch Katzen, Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen, Schafe, Ziegen, Waschbären, Pferde, Ponys, Esel und Schildkröten.

Auf dem Erlebnis finden auch alte, kranke, misshandelte oder ausgesetzte Haustiere ein neues Zuhause. Für das junge Paar ist das Leben mit den Tieren Hobby und zugleich Lebenstraum. Tierschutz ist für sie ein Riesenthema, dem sie viel Zeit widmen. Dabei ist ihnen wichtig, dass auch andere, mehr über artgerechte Tierhaltung lernen, beispielsweise bei Eselwanderungen oder Kindergeburtstagen auf dem Hof. Neben Spenden finanzieren sie mit den Einnahmen aus den Veranstaltungen den Unterhalt der Tiere.

So viele Tiere sind nicht nur ein Herzensprojekt, sondern auch viel Verantwortung für die junge Familie. In manchen Momenten kommt auch Janne an seine Grenzen. Im ersten Teil unserer Dorfmenschen Reihe spricht Janne auch offen über seine psychischen Probleme, für die er sich auch professionelle Unterstützung geholt hat. Für ihn ist der offene Umgang mit der mentalen Gesundheit eine sehr gute Erfahrung gewesen und er hofft, dass er mit seinem Umgang andere ermutigen kann.

Mit Baby Lou kam auch die Idee einer tierischen Krabbelgruppe. Praktisch, dass Jannes Mama Anja Erzieherin ist und auch ein Herz für Tiere hat. Mit der Krabbelgruppe wünschen sich die beiden auch noch mehr junge Eltern aus der Umgebung kennenzulernen.

Denn bisher ist Lou, als jüngste Einwohnerin des Dorfes, eher ohne Spielpartner direkt vor Ort. Doch Janne und Sina können sich ein Leben in der Stadt nicht mehr vorstellen. Als Janne 2018 auf den Hof in das kleine Pfälzer Dorf gezogen ist, war der Start nicht immer leicht. Doch mittlerweile haben die beiden enge Freunde und Unterstützerinnen im Dorf gefunden, darunter auch die Nachbarsmädchen Emily und Lotta. Sie helfen tatkräftig mit und Emily absolviert bei Ihnen ein Schulpraktikum. Dabei kriegt sie hautnah mit, wie viel Arbeit in dem Leben mit den Tieren steckt.