Die Beetrose "Blue for you" heißt völlig zu Recht so. Ihr Duft erinnert an den von Veilchen und die zunächst malvenfarbenen Blüten verfärben sich nach kurzer Zeit ins Bläuliche. Später nehmen sie einen grau- oder schieferblauen Farbton an. "Blue for you" gehört zu den eher robusteren Sorten unter den Rosen.

