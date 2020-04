Diebstahl von Masken und Schutzanzügen

Was für Diebe früher Schmuck und Geld waren, sind heute Schutzmasken und -anzüge.Gleich 200 davon erbeuteten Einbrecher in Trier. Das Diebesgut befand sich in einem Gebäude am Irminenhof, das zur Zeit grundsaniert wird.