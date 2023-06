Die Mutterpappel aus Lingenfeld

per Mail teilen

Die alte Pappel im Wald bei Lingenfeld ist so schön und gerade gewachsen, dass sie als Mutterpappel ausgewählt wird. Weil ihr Holz so gefragt ist, werden Sämlinge gezogen, die nach ganz Europa verkauft werden. Heute ist sie hohl und von Pilzen befallen, doch in ihren Nachfahren lebt die Mutterpappel weiter.