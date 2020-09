Was tun, wenn die, die feiern wollen, keinen Raum dafür haben? Seit Corona sind die Clubs, in denen sich meist junge Leute tummeln, fast alle geschlossen. In Mainz hat das am Rheinufer zu großen Problemen geführt.

Denn dort sind in diesem Sommer viele hunderte, manchmal sogar über tausend Menschen, Abend für Abend an die Rheinpromenade gezogen, um dort die Sommernächte zu genießen.