Krankenpfleger Moritz Schneider in seiner ersten Arbeitswoche im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier: ein Job, der für den 24-Jährigen in der Nacht startet.

Arbeitszeiten, Lärmpegel, Körperpflege - all das macht den Beruf des Krankenpflegers zu einer Herausforderung. Einer der wichtigsten Berufe in Deutschland - oder Berufung? Teil der ARD Themenwoche „WIR GESUCHT – Was hält uns zusammen?“.