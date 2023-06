Der Schuhbaum von Hontheim

Die alte Winterlinde in Hontheim steht für Heimweh und das Leben fern der Heimat. Der "Schuhbaum" mitten an der B42 am Gewerbegebiet Benzenberg ist auch heute eine Adresse für Wünsche und ein beliebtes Fotomotiv.

In Hontheim stationierte US-Soldaten folgten hier früher dem amerikanischen Brauch, am Ende ihrer Militärzeit ihre Stiefel in den Baum zu werfen. Fielen sie herunter, hieß das, dass der Soldat nach Hontheim zurück musste. Blieben die Stiefel aber in den Ästen hängen, musste der Soldat nicht mehr zurückkehren, so der Aberglaube.