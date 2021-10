Der Dorfladen schließt - Mastershausen verliert ein Stück Heimat

1930 wird der Dorfladen von Mastershausen im Hunsrück eröffnet - von ihrer Großmutter, von der ihn Christel Grohar mit 20 Jahren übernimmt. Heute ist sie 73 und schließt ein letztes Mal ab.

Denn sie will nicht den Tag erleben, an dem sie nicht mehr im Laden arbeiten kann. In der ganzen Zeit ist sie nur zweimal in Urlaub gefahren. "Urlaub geht nur im Schreibwarenladen oder Schuhgeschäft", sagt sie und es mache ihr heute noch Spaß. Deshalb setzt sie sich ein für ein Dorfzentrum: "Ich würde mir wünschen, dass noch was richtig Gutes hier reinkommt, dass der Laden genutzt wird. Ein Café vielleicht oder so."