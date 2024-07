Es soll das härteste Schülerpraktikum Deutschlands sein: Die Panther-Challenge bei der Bundespolizei im südpfälzischen Bad Bergzabern. An drei Tagen sollen hier fast 100 Schülerinnen und Schüler den Polizeiberuf kennenlernen. Sie wohnen in Zeltunterkünften und sind den ganzen Tag mit Übungen beschäftigt. Auch sportlich werden sie herausgefordert. Wir wollten wissen, wie hart ist das Praktikum wirklich und wer tut sich das an?