Rockige Weihnachten mit X-Hells

Tanya und Sabine sind Mitglieder der AC/DC-Tribute-Band X-Hells. Für die Landesschau sangen sie zusammen mit anderen rheinland-pfälzischen Musikern "All i want for christmas is you".

Sabine Veglia (geb. Lippert) aus Dannstadt-Schauernheim ist eigentlich Verwaltungsfachangestellte. In ihrer Jugend hat sie viel Basketball gespielt – erst mit etwa 18 Jahren hat sie das Schlagzeug ihres Vaters vom Speicher geholt, von dem ihr Vater der Meinung war, dass es kein Instrument für Mädchen sei. Sabine fing an, sich das Drummen selbst beizubringen. Später lernte sie einen Musiker kennen, der ihr viele Tricks verriet. Seitdem spielt sie sehr intensiv und ist seit der Gründung von X-Hells gemeinsam mit Tanya Trumpp dabei.

Zusammen mit anderen Künstlern aus Rheinland-Pfalz sind auch X-Hells Teil der "All I want for christmas is you"-Version der Landesschau.

Tanya Trumpp stammt aus Leverkusen und hat als Arzthelferin zuerst bei einem Kinderarzt und dann in einer Frauenarztpraxis gearbeitet. Wegen der Familie ist sie dann nach Rheinhessen gezogen und hat dort einen Job bei einer Firma gefunden, die elektronische Bauteile herstellt. Ihr Vater hat in Festzelten für Musik gesorgt, sie selbst hatte schon als Neunjährige ihre ersten Auftritte; ihre erste Nummer war "Ein bisschen Frieden" von Nicole. Als sie zum Casting für die AC/DC-Tribute-Band eingeladen wurde, hatte sie mit Musik nicht viel am Hut. Trotzdem hat sie sich für das Casting 24 Titel erarbeitet. Zusammen mit Sabine Veglia und Theresa Wüst, die bei X-Hells die Gitarre spielt, spielt sie noch in der Band Edelweis: Hier covern sie AC/DC-Lieder mit eigenen deutschen Texten.

Und wer noch mehr hören möchte: X-Hells haben das Lied "All I want for christmas" auch in voller Länge gecovert.