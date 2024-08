Beatrice Linzmeier wuchs in Trier auf lebt mit Ihrem Mann und ihrer Tochter in Trier. Heute liebt sie diese Stadt, aber mit 18 zog es sie in die große weite Welt: Als Au-Pair ging sie nach New York, danach verschlug es sie in diverse Metropolen der Welt. Jetzt möchte sie nicht mehr weg und schreibt ihren Blog „Dear Trier“ (geliebtes Trier) als Liebeserklärung an ihre Heimatstadt.