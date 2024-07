Wolfgang Wesener machte unter dem Künstlernamen wowe als Fotograf international Karriere. Er fotografierte sein Idol Andy Warhol in New York, hatte Musiker wie Debbie Harry, B. B. King oder James Brown vor der Kamera. Vor zwei Jahren hat der 64-Jährige der US-Metropole den Rücken gekehrt und lebt seitdem wieder in seiner Heimat, in Bullay.