Zum Führerschein gehört selbstverständlich der Erste-Hilfe-Kurs. Die psychische Gesundheit bleibt dabei aber unbeachtet. Das soll sich ändern. Seit einigen Jahren gibt es Mental Health First Aid Kurse, nach einem Vorbild aus Australien, auch in Deutschland. Birgit Stetter war von Anfang an als Instruktorin dabei.