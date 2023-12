Gebürtige Eifelerin seziert die Liebe

Die in Darscheid aufgewachsene Svenja Gräfen beneidet Großstädter. Das Gefühl auf dem Land etwas verpasst zu haben, verarbeitet die Wahlberlinerin in ihren Texten als Poetry-Slammerin. In ihrem Debütroman geht's aber um die Liebe.

Die Autorin und Bloggerin Svenja Gräfen SWR SWR - "Das Rauschen in unseren Köpfen" heißt ihre Liebesgeschichte. Strenggenommen ist es nicht ihr erstes Buch, denn mit zehn Jahren hat sie schon mal einen kleinen Pferderoman geschrieben. "Ich habe immer schon geschrieben", erinnert sich die 26-Jährige. Richtig erfolgreich war sie als Poetry-Slammerin. Diese Slams sind eine Art Dichterwettstreit, bei dem das Publikum entscheidet, wer weiterkommt. Die Texte sind nie länger als fünf Minuten. Gräfen bezeichnet sich selbst ohne zu zögern als Feministin. Gerade im Netz schreibe sie politische, feministische Texte. Das sei ihre "Art des Aktivismus". Roman aus einer feministischen Perspektive Ihren im April erschienen Roman "Das Rauschen in unseren Köpfen" will sie aber nicht als feministisch "labeln". Aber er sei ganz klar aus einer feministischen Perspektive geschrieben. Das Buch handelt von Lene und Hendrik. Die beiden lernen sich in der Berliner U-Bahn kennen, verlieben sich, eigentlich alles super. Doch irgendwann fängt Hendriks Familiengeschichte an, die Verliebtheit zu zerstören. Sie interessiere, "was passiert, wenn sich ein Part während der Beziehung verändert", sagt Gräfen. Nein, autobiografische Elemente steckten nicht in dem Buch, weist die Autorin zurück, "nur die Settings, die entstammen zum Teil meinem Umfeld".