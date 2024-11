Kinderheim Leisel feiert 40-jähriges Bestehen +++ Letzte Apfelkelterei an der Mosel +++ Karola aus Ludwigsburg zeigt ihren Kleiderschrank +++ Autistisches Mädchen erhält keine Integrationskraft +++ Wie eine Autokarosserie in einen Brunnen mit Teich verwandelt wird +++ Landesschau Retro: Fernsehansagerinnen gesucht im Jahr 1962 +++ Gut zu Wissen: Wie schlimm ist ein Ermüdungsbruch +++ Hierzuland: Die Hauptstraße in Dittelsheim-Heßloch +++