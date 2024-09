per Mail teilen

Lenka Taylor sitzt im Vorstand der Kirstin-Diehl-Stiftung, die aus dem Verein von Gerda Diehls Tochter entstand, die 1997 an Krebs starb.

In Erinnerung an Kirstin hat sie zusammen mit ihrem Mann unermüdlich Spenden gesammelt. Ihr größter Wunsch: Kein Kind soll mehr an Krebs sterben.