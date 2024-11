Unbekannte stehlen FCK-Figur "Betzi" vier Mal in Folge +++ Ahrtalkreuz wird zum Gedenken der Flut geweiht +++ Reportage: Pfalztheater entwickelt Aufführung mit Senioren in Kaiserslautern +++ Tierarztpraxis in Dauen behandelt verschiedenste Tiere in der Region +++ Ex-Fußballer Nelson Karikari hat als Friedhofsverwalter seine neue Berufung gefunden +++ Warum immer mehr Menschen Zumba lieben +++ Gut zu Wissen: Was passiert mit Frauen in den Wechseljahren? +++