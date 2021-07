Weil die Feuerwehr in den umliegenden Ortschaften noch dringender gebraucht wurde, griffen die Einwohner von Niederadenau im Kreis Ahrweiler zur Selbsthilfe und packten alle mit an. Der kleine Adenauer Bach war in der vergangenen Nacht zum reißenden Fluß geworden und hatte den Ort überflutet. mehr...