1852 rutschte die Dampflok "Rhein" beim Transport nach Düsseldorf wegen eines Unwetters vom Lastensegler "Coblentz" und versank bei Germersheim in den Fluten des Rheins. Seit den 90er Jahren sucht der ehemalige Lokomotivführer und begeisterte Freizeit-Forscher Horst Müller aus Cochem mit anderen Eisenbahn-Enthusiasten nach der verschollen Lok, darunter auch Geophysiker Prof. Dr. Bernhard Forkmann.

Hintergrund

Einen ganzen Tag waren im August 2015 Polizeitaucher im Einsatz, um auf dem Boden des Rheins mögliche Teile der versunkenen Dampflokomotive "Rhein" zu finden. Das Ergebnis ist eindeutig: Dort, wo nach Echolotmessungen eventuell ein Teil der Lok aus dem Rheinboden ragen sollte, konnten nur große Gesteinsbrocken, eine Handvoll kleiner Eisenstücke und ein Stück Holz mit unbekannter Herkunft gefunden werden - leider kein Hinweis auf die versunkene Lok.

Die Suche geht weiter

Die "Jäger der versunkenen Lok" wollen aber nicht aufgeben: Die Suche nach der im Jahr 1852 im Rhein versunkenen Lok geht weiter. "Wir wissen, dass Sie dort unten liegt", so die einhellige Überzeugung der Schatzsucher. Zwar hatte sich die Hoffnung, dass ein Teil der metertief im Kiesboden vermuteten Lok möglicherweise bis an die Oberfläche des Rheinbodens ragen könnte, nach einer Suchexpedition rheinland-pfälzischer Polizeitaucher Mitte August 2015 zerschlagen.

Das ändere jedoch nichts an der Tatsache, so die beteiligten Wissenschaftler, dass genau an dieser Stelle in einigen Metern Tiefe unter dem Rheinboden ein rund 20 Tonnen schwerer und etwa sechs Meter langer Eisenkörper läge. Bereits vor einigen Jahren hatten sie nach zwei Jahrzehnten intensiver Suche mithilfe von Magnetresonanz-Messungen den vermuteten Unglücksort entdeckt.

Die 1852 gebaute Lok wäre heute die älteste noch erhaltene deutsche Dampflokomotive. Sie war in den Anfangsjahren der deutschen Eisenbahngeschichte von der Fabrik Emil Kessler in Karlsruhe gebaut worden und sollte mangels Schienenstrecke auf einem Lastensegler an die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft ausgeliefert werden. Bei einem Unwetter riss sich die sechs Meter lange und 20 Tonnen schwere Lok los und fiel von Bord des Schiffes in den Rhein. Mehrere Versuche, sie mit Hilfe speziell geschmiedeter Ketten, die von den Ufern aus von 400 Männern durch den Rhein gezogen wurden, und aus London angereister Taucher zu bergen, schlugen fehl. Sie geriet langsam in Vergessenheit und galt anderthalb Jahrhunderte lang als verschollen.

Erst in den 90er-Jahren begab sich der damalige Lokomotivführer und begeisterte Freizeit-Forscher Horst Müller aus Cochem mit Hilfe von Eisenbahnfreunden aus Darmstadt-Kranichstein auf die Suche nach der mittlerweile sagenumwobenen Lok. Nach jahrzehntelangen Recherchen in Behörden- und Zeitungsarchiven und einer Vielzahl von wissenschaftlich begleiteten Messungen des Freiberger Geophysikers Prof. Dr. Bernhard Forkmann entpuppten sich mehrere vermutete Fundorte als Flop.

Auf der Suche nach dem endgültigen Beweis

Da das Rheinufer an dieser Stelle im Laufe der letzten anderthalb Jahrhunderte durch die Folgen von Tullas Rheinbegradigungen stark verändert worden war, hatte man den damaligen Unglücksort lange Zeit an Land vermutet. Erst nach der Entdeckung einiger bislang unbekannter Karten und Originalakten waren sich die Schatzsucher sicher, den tatsächlichen Lagerort der Lokomotive - etwa 50 Meter vom Ufer entfernt mitten im Rhein - identifiziert zu haben. Zudem ergaben zahlreiche Messungen an dieser Stelle eine auffallende geologische Anomalie: einen Metallkörper von rund 20 Tonnen Gewicht und sechs Metern Länge. Selbst Messungen mit einem neuentwickelten Sediment-Echolot konnten allerdings bislang nicht klären, ob es sich bei dem gemessenen Metallkörper tatsächlich um die gesuchte älteste noch erhaltene Dampflokomotive Deutschlands und damit um eines der bedeutendsten Denkmale deutscher Technik-Geschichte handelt.

"Also müssen wir sie jetzt ausbuddeln, um sicher zu sein", so der ehrgeizige Plan der Schatzsucher. Das allerdings schaffen sie nicht alleine. Denn obwohl das Land Rheinland-Pfalz - laut gültigem Schatzregal alleinige Eigentümerin der Uralt-Lok - ihnen versprochen hat, bei einer geglückten Bergung das schwergewichtige Schätzchen 25 Jahre lang in ihrem Eisenbahnmuseum in Darmstadt ausstellen zu dürfen, ist das Projekt fraglich. Den Aufwand für eine Bergung schätzen Fachleute vorsichtig auf eine halbe bis zu einer ganzen Million Euro. Deshalb heißt es jetzt für die Schatzsucher erst mal: auf die Suche nach großzügigen Mitstreitern und Sponsoren gehen.

Flug über die vermutete Fundstelle:

Mario Schmiedicke / Online: Manuela Hübner und Jens Freitag