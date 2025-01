Boris Stijelja leitet Neujahrsgala im Boulevardtheater Deidesheim

Weihnachtsessen für bedürftige Senioren in VIP-Lounge des 1. FCK +++ Schul-Theaterstück zu Fluchterfahrungen in Koblenz +++ Reportage: XXL-Krippe in Friesenhagen +++ Warum steht in Winningen ein Mahnmal zur Hexenverfolgung? +++ Erdwärmeheizung für Neustädter Stadtvilla +++ Gut zu wissen: Weihnachtsmenü für alle Geschmäcker +++ Hierzuland: Zur Scheif in Bengel