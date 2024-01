Menschen, die sich ganz besonders für die Rechte von Kindern einsetzen – denen wird der Kinderschutzpreis RLP verliehen. Die jüngste Preisträgerin heißt Eva Pfitzner aus Dieblich an der Mosel. Mit ihrem Leserattenservice vermittelt sie Spaß am Leben und ihr neuestes Projekt – der MakerSpace in Bendorf – bietet Möglichkeiten zum Tüfteln und Experimentieren, ob mit 3-D-Drucker, Roboter oder Laserschneider.