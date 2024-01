Low Budget Globetrotter

per Mail teilen

Seit acht Jahren reist Benjamin Nerding um die Welt, als Weltenbummler, möglichst low budget. Mit Freundin und Tandem kämpft er sich durch Wüsten, Regenwälder und Metropolen. Er betreibt Facebook-Seiten und einen Blog sowie einen eigenen Instagram- und Youtubekanal.

Anfangs wollte Benjamin Nerding aus Landau nur für zwei Monate eine Wandertour durch die Alpen machen. Aber dann bricht bei dem Pfälzer ein heftiges Reisefieber aus. Die Welt wird zu seinem Revier.

Er erkundet Land um Land. Nicht mit dem Vielfliegerpass, sondern zu Fuß und später mit seiner Freundin Martha per Tandem - immer mit so wenig Geld wie möglich. Der Weg führt nach Südamerika: durch Steppen, Halbwüsten, und Regenwald. Doch in der Welt unterwegs sein, heißt nicht aus der Welt sein. Bestes Beispiel sind die Flüchtlingscamps im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien.

Pauschalreisen, schicke Hotels und organisierte Ausflüge - nicht das Ding von Benjamin Nerding.